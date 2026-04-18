Usa minaccia a bordo del volo United Aereo dirottato a Pittsburgh

Un volo della compagnia United partito da Chicago e diretto a New York è stato dirottato a Pittsburgh dopo che è stata segnalata una minaccia a bordo. Le autorità hanno deciso di far scendere i passeggeri e far atterrare l’aereo nella città della Pennsylvania. La situazione ha portato all’intervento delle forze di sicurezza e alle verifiche sul velivolo. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause specifiche della minaccia.

Una "minaccia" segnalata a bordo di un volo United 2092 partito da Chicago e diretto a New York ha spinto le autorità statunitensi a far atterrare l'aeromobile a Pittsburgh, in Pennsylvenia. A riferirlo è l'account X dell'Fbi. "L'aereo è stato deviato ed è atterrato al Pittsburgh International Airport, dove tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza" ha detto il direttore del Federal Bureau, Kash Patel, aggiungendo che le autorità sono giunte sul posto e stanno verificando la natura della minaccia. Intercettazioni choc, i grillini pensano di intimidirci. Si sbagliano: la risposta su Il Tempo🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa, minaccia a bordo del volo United. Aereo dirottato a Pittsburgh Notizie correlate Usa, Fbi: “Minaccia su volo diretto a New York, dirottato a Pittsburgh”“L’Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una segnalazione di minaccia a bordo di un volo diretto a New York. Leggi anche: Fbi: minaccia su aereo diretto a New York, fatto atterrare a Pittsburgh Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vigilia di colloqui in Pakistan, Trump minaccia l’Iran; La risposta alle minacce asimmetriche: cosa sappiamo del sistema Coyote montato sui cacciatorpedinieri Usa; Vi racconto la militarizzazione dello Stretto di Hormuz; Trump: senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta. Usa, minaccia a bordo del volo United. Aereo dirottato a PittsburghUna minaccia segnalata a bordo di un volo United 2092 partito da Chicago e diretto a New York ha spinto le autorità ... iltempo.it Usa, Fbi: Minaccia su volo diretto a New York, dirottato a PittsburghL'Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una segnalazione di minaccia a bordo di un volo diretto a New York. L'aereo è stato dirottato ed è atterrato ... lapresse.it L'Iran richiude lo Stretto di Hormuz, gli Usa: "Basta ricatti o la guerra riprende" - facebook.com facebook La terza via di Meloni: né con, né contro gli USA. Ora può giocare come la Thatcher Di @pgferraro x.com