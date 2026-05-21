Volo Air France dirottato in Canada | rischio Ebola a bordo

Un volo della compagnia Air France è stato dirottato in Canada a causa di un sospetto rischio di Ebola a bordo. Dopo l'annuncio, i passeggeri sono stati sottoposti a verifiche e controlli sanitari, mentre alcuni hanno mostrato preoccupazione e tensione. Le autorità statunitensi hanno negato l'atterraggio a Detroit, senza fornire dettagli specifici sulle ragioni di questa decisione. La situazione ha generato attenzione internazionale, con le autorità che continuano a monitorare la vicenda.

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