Volley A2 femminile Micoli soddisfatto della Bartoccini MC Restauri che sta nascendo

Notizia in breve

Il coach Stefano Micoli si è recato a Perugia per incontrare la dirigenza e discutere della squadra femminile di volley di serie A2. In attesa di completare gli ultimi acquisti, ha espresso soddisfazione per l’andamento del mercato finora. La squadra, ancora in fase di formazione, sta ricevendo attenzione particolare nelle operazioni di mercato. Non sono stati annunciati dettagli sui nuovi arrivi, ma si conferma il desiderio di rafforzare la rosa prima della fine della sessione.