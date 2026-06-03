Volley A2 femminile Micoli soddisfatto della Bartoccini MC Restauri che sta nascendo
Il coach Stefano Micoli si è recato a Perugia per incontrare la dirigenza e discutere della squadra femminile di volley di serie A2. In attesa di completare gli ultimi acquisti, ha espresso soddisfazione per l’andamento del mercato finora. La squadra, ancora in fase di formazione, sta ricevendo attenzione particolare nelle operazioni di mercato. Non sono stati annunciati dettagli sui nuovi arrivi, ma si conferma il desiderio di rafforzare la rosa prima della fine della sessione.
In attesa che vengano messi a segno gli ultimi colpi di un mercato già assai positivo il coach Stefano Micoli è rientrato un paio di giorni a Perugia per incontrare la dirigenza e fare il punto della situazione.E il clima incontrato sembra davvero quello giusto:“Percepisco molto entusiasmo e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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