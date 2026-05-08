Volley A2 femminile la Bartoccini MC Restauri annuncia l' arrivo di Aurora Brambilla

La squadra di volley femminile di serie A2 ha comunicato l’ingaggio di una nuova atleta per il ruolo di libero. La giocatrice si è unita al team e affiancherà l’altra liberta già presente nel roster. La firma è avvenuta oggi, e la nuova arrivata vestirà la maglia della squadra nelle prossime partite. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento senza ulteriori dettagli.

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C'era una casella vacante nel reparto liberi e nella giornata di oggi è stata prontamente riempita. Vestirà la maglia della Bartoccini MC Restauri Perugia Aurora Brambilla, che dunque affiancherà in questo ruolo Stefania Recchia.Classe 2007, la giocatrice milanese ha indossato, nella stagione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Volley A2 femminile, profumo di convocazione in nazionale per la neo Bartoccini MC Restauri OrnochNon ha fatto nemmeno in tempo a sbarcare a Perugia che nei prossimi giorni potrebbe arrivare una sorpresa alquanto gradita. Volley A2 femminile, la nuova Bartoccini MC Restauri ripartirà da Alessia FiesoliIl club rossonero inizia a porre i tasselli per la risalita ufficializzando la conferma della schiacciatrice: "Felicissima di restare" È stata una... Contenuti di approfondimento Si parla di: Black Angels: spazio al talento di Aurora Brambilla. Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri annuncia l'arrivo di Aurora BrambillaLa classe 2007 sarà uno dei liberi della squadra rossonera: Un onore per me, non vedo l’ora di iniziare. Affiancherà Stefania Recchia ... today.it Pallavolo Mercato – La gioventù e l’entusiasmo di Aurora Brambilla per la seconda linea di PerugiaLa Bartoccini MC Restauri prosegue la fase di allestimento del roster in vista della prossima stagione in serie A2. Nella speranza di intraprendere lo stesso percorso di Stefania Recchia, arriva a Per ... ivolleymagazine.it