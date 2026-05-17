Volley A2 femminile la Bartoccini MC Restauri annuncia l' arrivo di Giovanna Fratangelo

La squadra di volley femminile di Serie A2 ha annunciato l’arrivo di una nuova giocatrice nel reparto di palleggiatrici. Si tratta di una atleta nata nel 2007 e proveniente da Campobasso, che già conosce l’ambiente del capoluogo umbro. L’obiettivo è completare il roster e rendere più solida la formazione. La squadra sta lavorando per definire i dettagli di questa aggiunta, che porterà nuove energie e competenze nel team di questa stagione.

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