Voglio scendere tenta di aprire portellone dell’aereo in volo | caos e atterraggio di emergenza in Usa

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un passeggero di 51 anni ha tentato di aprire il portellone dell’aereo in volo, causando caos e la richiesta di un atterraggio di emergenza negli Stati Uniti. Durante l’incidente, ha colpito la cabina di pilotaggio e ha tentato di strangolare un assistente di volo. È stato fermato dai altri passeggeri prima che potesse causare ulteriori danni. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza.

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Il passeggero 51enne ha colpito anche la cabina di guida e tentato di strangolare un assistente di volo prima di essere fermato dagli altri passeggeri. I concitati momenti filmati anche in un video prima dell’atterraggio di emergenza per farlo arrestare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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