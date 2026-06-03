Voglio scendere tenta di aprire portellone dell’aereo in volo | caos e atterraggio di emergenza in Usa

Notizia in breve

Un passeggero di 51 anni ha tentato di aprire il portellone dell’aereo in volo, causando caos e la richiesta di un atterraggio di emergenza negli Stati Uniti. Durante l’incidente, ha colpito la cabina di pilotaggio e ha tentato di strangolare un assistente di volo. È stato fermato dai altri passeggeri prima che potesse causare ulteriori danni. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza.