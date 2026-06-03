Voglio scendere tenta di aprire portellone dell’aereo in volo | caos e atterraggio di emergenza in Usa
Un passeggero di 51 anni ha tentato di aprire il portellone dell’aereo in volo, causando caos e la richiesta di un atterraggio di emergenza negli Stati Uniti. Durante l’incidente, ha colpito la cabina di pilotaggio e ha tentato di strangolare un assistente di volo. È stato fermato dai altri passeggeri prima che potesse causare ulteriori danni. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza.
Il passeggero 51enne ha colpito anche la cabina di guida e tentato di strangolare un assistente di volo prima di essere fermato dagli altri passeggeri. I concitati momenti filmati anche in un video prima dell’atterraggio di emergenza per farlo arrestare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#VoceEDelizia 3/6 Il fatto è che la signorilità e la dignità impongono di non scendere mai di livello, di volare alto, specie se c'è chi tenta di calunniare. La superiorità si dimostra: se si perde un'occasione, si perde anche la faccia. Art Archivio Mario Giacomelli x.com
Voglio rendere il mio mazzo di Arcades, Il Stratega, un po' più forte senza spendere una fortuna. reddit
Salvo Sottile. . Ha undici anni il bambino che a Trapani è entrato a scuola con un coltello, che indossava un casco per non farsi riconoscere, che ha tentato di colpire il suo professore. E’ lo stesso ragazzino che il giorno prima pubblica un messaggio sui social. facebook