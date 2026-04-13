Paura su volo Ryanair Catania-Atene | aereo perde quota e impiega due ore per l'atterraggio di emergenza

Un volo della compagnia Ryanair partito da Catania verso Atene è stato costretto a rientrare all'aeroporto di partenza dopo aver perso quota durante il volo. L'aereo ha impiegato più di due ore prima di effettuare un atterraggio di emergenza, mentre a bordo si sono verificati momenti di tensione e comunicazioni poco chiare tra il personale e i passeggeri. La situazione ha generato preoccupazione tra chi era a bordo.

Il volo Ryanair da Catania ad Atene è rientrato dopo oltre due ore di manovra di emergenza. A bordo, tensione e comunicazioni confuse hanno alimentato il panico tra i passeggeri.🔗 Leggi su Fanpage.it Terrore sul volo Ryanair Catania-Atene: l'aereo perde potenza, hostess nel panicoSono stati momenti di puro terrore quelli vissuti dai passeggeri di un volo Ryanair partito da Catania e diretto ad Atene. Paura sul volo Ryanair Catania-Atene: staff nel panico per un’avaria, il rientro dopo due ore di attesaGrande spavento per i passeggeri di un volo Ryanair partito da Catania e diretto ad Atene: il velivolo ha patito un problema tecnico poco dopo il...