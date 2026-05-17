Lo ha morso! Panico sul volo aereo costretto all’atterraggio di emergenza
Durante un volo di linea partito da Melbourne e diretto a Dallas-Fort Worth, un passeggero ha morso un altro a bordo, causando momenti di tensione tra i presenti. La situazione ha portato l’equipaggio a decidere di effettuare un atterraggio di emergenza. Secondo quanto riferito, l’aereo ha fatto rientro a Melbourne, dove i passeggeri sono stati fatti scendere e le autorità sono intervenute per gestire l’incidente. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.
Attimi di panico a bordo di un volo Qantas partito da Melbourne e diretto a Dallas-Fort Worth, in Texas. Il viaggio, lungo quasi 18 ore, è stato interrotto quando mancavano ancora circa 11 ore all’arrivo. Il pilota del volo QF21 è stato costretto a cambiare rotta e ad atterrare in emergenza a Papeete, nella Polinesia francese. A causare la deviazione non sarebbero stati guasti o maltempo, ma il comportamento di un passeggero. Secondo quanto riportato da Fanpage, l’uomo avrebbe dato in escandescenze poco dopo il decollo, arrivando persino a mordere un assistente di volo. La compagnia non ha confermato ufficialmente questo dettaglio, ma l’episodio è stato comunque giudicato abbastanza grave da portare a una decisione immediata: l’atterraggio non programmato e, successivamente, il divieto a vita di salire ancora su voli Qantas. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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