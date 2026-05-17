Un volo della compagnia aerea Qantas diretto negli Stati Uniti è stato dirottato su Tahiti a causa di un episodio di aggressione a bordo. Un passeggero visibilmente alterato ha morso un assistente di volo, spingendo il comandante a effettuare un atterraggio di emergenza nell'aeroporto dell’isola. Sul velivolo si sono poi registrati momenti di tensione, mentre le forze di sicurezza locale intervenivano per gestire la situazione. La dinamica dell’accaduto e le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di verifiche.

Roma, 17 maggio 2026 – Singolare aggressione a bordo di un aereo La Qantas, dove un passeggero in evidente stato di alterazione ha morso un assistente di volo, costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza nello scalo di Tahiti. È successo venerdì sul volo intercontinentale QF21 decollato da Melbourne con destinazione Dallas. Dopo sette ore di volo l’uomo sarebbe andato in escandescenze, passando in breve dalle parole ai fatti, e così dopo le minacce si è avvicinato a un membro dell’equipaggio che tentava di riportarlo alla ragione e lo ha morso. Solo l’intervento degli altri passeggeri è riuscito a porre fine alle intemperanze dell’uomo, immobilizzandolo e riportando la situazione alla calma a bordo del velivolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Volo per gli Usa dirottato su Tahiti, aggressione a bordo. Passeggero morde steward: Voglio uscire a fumare / Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Volo per gli Usa dirottato su Tahiti, aggressione a bordo: passeggero morde membro dell’equipaggioRoma, 17 maggio 2026 – Un volo partito da Melbourne e diretto a Dallas è stato dirottato a Papeete, nella Polinesia francese, dopo che un passeggero...

“Voglio uscire a fumare una sigaretta”: passeggero ubriaco aggredisce e morde un assistente di volo, aereo dirottato – VIDEOUn volo intercontinentale della Qantas in viaggio dall’Australia agli Stati Uniti è stato dirottato d’urgenza nel fine settimana dopo che un...

Volo per gli Usa dirottato su Tahiti, aggressione a bordo: passeggero morde membro dell’equipaggioL’uomoe è stato immobilizzato dagli altri passeggeri. L’aereo, partito da Melbourne doveva atterrare a Dallas. La compagnia La Qantas ha emesso un divieto di volo sui propri aeromobili per l’aggressor ... quotidiano.net

Morde steward in volo: aereo per USA dirottato su TahitiAGI - La compagnia australiana Qantas è stata costretta far fare scalo a Tahiti a un aereo diretto negli Stati Uniti dopo che un passeggero ha dato in escandescenze e ha morso un membro dell'equipaggi ... msn.com