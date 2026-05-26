Aryna Sabalenka ha vinto il suo primo match al Roland Garros 2026, approdando così al secondo turno del torneo. La tennista si è imposta nel suo incontro di esordio nel tabellone femminile del Grande Slam.

Buona la prima per Aryna Sabalenka nel tabellone femminile del Roland Garros 2026. La tennista bielorussa approda al secondo turno della seconda prova stagionale del Grande Slam. La numero uno al mondo e del tabellone ha battuto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Oggi a Parigi gioca anche Jannik Sinner: il numero uno al mondo affronterà stasera Tabur. In campo oggi anche altri due azzurri, Arnaldi e Darderi. The World No.1 in control? #RolandGarros pic.twitter.com0IpVIqar9F — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026 La 28enne di Minsk, finalista a Parigi un anno fa, ha battuto l’avversaria, numero 50 del ranking mondiale, in un’ora e un quarto esatta di gioco: per Sabalenka si tratta della terza vittoria su Bouzas Maneiro in altrettante sfide. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aryna Sabalenka vince all’esordio al Roland Garros 2026

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Aryna Sabalenka On-Court Interview | Australian Open 2026 Final

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