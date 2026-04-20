Sinner e l'infortunio di Alcaraz | Spero ci sia al Roland Garros Voglio vincere contro i migliori

Il tennista italiano ha commentato le recenti difficoltà fisiche del suo avversario, auspicando che possa recuperare in tempo per il Roland Garros. Ha aggiunto di voler affrontare e vincere contro i migliori, sottolineando la volontà di misurarsi con i giocatori più forti del circuito. Le sue dichiarazioni dimostrano rispetto nei confronti dell’avversario colpito da problemi fisici.

Le parole di Sinner sui problemi fisici di Alcaraz testimoniano il grande rispetto che ha verso l'avversario. Carlitos si è presentato ai Laureus World Sports Awards con un tutore al braccio destro: "Non so quando torno".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

I valori di Jannik Sinner: “Spero Alcaraz ci sia al Roland Garros: voglio vincere contro i migliori”Jannik Sinner si trova in questi giorni a Madrid, per prepararsi in vista del quarto Masters 1000 stagionale (in programma sui campi in terra battuta...

Sinner, parte l'operazione rimonta su Alcaraz: può vincere il Roland Garros?Lo spagnolo ha vinto il primo grande torneo del 2026 conquistando il Career Grand Slam: il prossimo appuntamento Slam è a Parigi La prima grande...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Alcaraz, l'infortunio preoccupa. Dalla Spagna: Può saltare Roma e Roland Garros; L'annuncio di Alcaraz: il problema al polso è grave, salta il Masters 1000 di Madrid. Mi fa molto male. Sinner giocherà Roma da numero 1; Alcaraz, allarme infortunio: a rischio Roma e Parigi (Roland-Garros). Come sta e come può cambiare il ranking (Sinner ha un vantaggio); Alcaraz, in Spagna è partito l'allarme: nessuno sa quanto è grave l'infortunio. Roma e Roland Garros a rischio.

Alcaraz, infortunio preoccupa: Potrebbe saltare Internazionali e Roland GarrosCarlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid, preoccupa e pot ... adnkronos.com

Alcaraz con tutore al braccio a Madrid: Non so se ci sarò a Roma e Roland GarrosCarlos Alcaraz salta il Roland Garros? Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista spagnolo si è presentato ai Laureus Awards di Madrid con un vistoso tutore al braccio destro, dopo l'infortunio che lo ha cos ... adnkronos.com

Gli Internazionali d’Italia al Foro Italico inizieranno i primi di maggio.Il Roland Garros inizierà nella seconda metà di maggio.Ce la farà Carlos Alcaraz,nonostante l’infortunio,a partecipare ai due principali tornei su terra battuta RIUSCIREMO A GODERE DELL - facebook.com facebook

La risposta allarmante di #Alcaraz: "Recuperare per il #RolandGarros Non posso dare una data precisa del mio ritorno" x.com