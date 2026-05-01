Nainggolan ha commentato la stagione attuale del calcio italiano, affermando che la Juventus gioca il miglior calcio nel campionato. Ha inoltre detto che se l’allenatore Spalletti fosse stato alla guida della squadra dall’inizio, il confronto per lo scudetto sarebbe stato più acceso con l’Inter. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista a JuventusNews24.

Radja Nainggolan, ex giocatore di Inter e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione attuale e sulla Juventus di Spalletti. Intervistato a Sky Calcio Unplugged, l’ex calciatore di Roma e Inter, Radja Nainggolan ha parlato di diversi temi legati alla stagione attuale in Serie A e alla propria carriera da giocatore. SULLO SPOGLIATOIO ALL’INTER – « Noi eravamo un bel gruppo e ci divertivamo sia in campo che fuori. Eravamo un gruppo unito ma purtroppo non abbiamo vinto niente. Abbiamo fatto comunque stagioni importanti. Io vivevo ogni partita allo stesso modo. Bisognava provare a vincere e divertirsi ». FAVORITA PER LO SCUDETTO DI QUEST’ANNO – « Se mi aveste chiesto all’inizio dell’anno chi avrebbe potuto vincere lo scudetto avrei detto sempre l’Inter.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nainggolan: «La Juve gioca il miglior calcio d’Italia. Se Spalletti fosse stato lì dall’inizio si sarebbe contesa lo scudetto con l’Inter»

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