VNL 2026 | tre giocatori di Piacenza convocati in nazionale per Ottawa

Tre giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sono stati convocati dal commissario tecnico per la prima tappa della Volleyball Nations League 2026. Si tratta del palleggiatore, dell'opposto e del libero della squadra, chiamati a rappresentare la nazionale in questa fase del torneo. La convocazione riguarda i tre atleti per la tappa di Ottawa.

Tre giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sono stati convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per la prima tappa della Volleyball Nations League 2026: il palleggiatore Paolo Porro, l'opposto Alessandro Bovolenta e il libero Domenico Pace. La nazionale maschile si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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