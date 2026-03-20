Il tecnico della nazionale ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per i playoff mondiali, con tre calciatori del Napoli inclusi nell'elenco. La squadra affronterà prima l’Irlanda del Nord e, in caso di successo, sfiderà una tra Galles e Bosnia. La lista ufficiale indica i nomi scelti per questa fase decisiva di qualificazione.

Il ct Gattuso ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per i playoff per l’accesso ai Mondiali, che vedrà l’Italia impegnata prima contro l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro una fra Galles e Bosnia. Nell’elenco sono presenti anche tre giocatori del Napoli. L’elenco dei convocati di Gattuso per i playoff mondiali prevede, fra i calciatori del Napoli, la presenza di Meret (con esclusione a sorpresa per Vicario), Buongiorno, Spinazzola e Politano. Confermata, come sembrava fin dall’inizio, l’assenza di capitan Di Lorenzo, out per infortunio. Di seguito l’elenco completo: Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Nazionale, i convocati di Gattuso per la missione Mondiale: ci sono tre giocatori del Napoli

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