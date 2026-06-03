vlahovic rompe con la juventus vieni sto vesuvio aspetta a te

Vlahovic ha lasciato la Juventus, segnando la fine della sua esperienza con il club. La separazione è stata ufficializzata dopo settimane di trattative e voci di mercato. Il giocatore non farà più parte della rosa e il club ha confermato la conclusione del rapporto. La decisione è stata comunicata tramite i canali ufficiali del club, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui motivi della separazione. La sua cessione chiude un capitolo della stagione per la squadra torinese.

Una telenovela che alla fine trova la sua conclusione: Vlahovic non sarà più un giocatore della Juve. Lo riporta Di Marzio. Juve-Vlahovic: è finita Riporta Di Marzio: "Juventus - Vlahovic: non è stata trovata un'intesa economica. Non ci saranno altri incontri, l'attaccante e il club bianconero si separeranno al termine della stagione" E ancora: "Come riportato da Sky Sport c'è stato ieri un incontro tra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic, con la presenza anche del padre dell’attaccante serbo. Un confronto atteso per provare a chiarire il futuro del giocatore, ma che non ha portato a un’intesa tra le parti sul proseguimento del rapporto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Vlahovic fuori di testa | Juventus sotto shock

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