Rinnovo con la Juventus o addio | Vlahovic aspetta una big | CM

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere incerto mentre il centravanti serbo cerca di aiutare la Juventus a qualificarsi per la prossima Champions League. La società bianconera conta sui gol del giocatore per ottenere la qualificazione, che potrebbe portare circa 60 milioni di euro nelle casse del club. La decisione sul rinnovo contrattuale o sulla partenza del giocatore resta ancora da definire.

Rimane un rebus il futuro del centravanti serbo, che intanto prova a trascinare la Juve in Champions La Juventus si aggrappa a Dusan Vlahovic per centrare il fondamentale piazzamento in Champions League, che porterebbe nelle casse bianconere almeno 60 milioni di euro. Vlahovic tra rinnovo e Barcellona (Ansa) – Calciomercato.it Un traguardo essenziale per impostare un mercato ambizioso e costruire una squadra all’altezza per ritornare a lottare per lo scudetto. Spalletti ha chiesto 5-6 acquisti di livello per alzare il tasso qualitativo della sua Juve, oltre alla conferma di Vlahovic. Il centravanti serbo è molto stimato dal tecnico, che anche post-Lecce ha sottolineato l’importanza del numero 9 per l’economia del gioco bianconero.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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POI SARÀ ADDIO La Juventus ritrova Vlahovic

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L'allenatore della Juventus vorrebbe calciatori così, che non hanno paura di andare a vincere le partite Il tecnico a DAZN ha anche dato una notizia: il club ha tentato un nuovo contatto per il rinnovo #Vlahovic #LecceJuventus #SpazioJ - x.com x.com

[Schira] Nel contratto di Max Allegri con il Milan c'è una clausola riguardo l'estensione automatica per un'altra stagione (dal 2027 al 2028) se il Milan si qualifica per la Champions League. Poi il suo stipendio aumenterà da 5 milioni di euro a 6 milioni all'anno. : - Reddit reddit