Vlahovic è al centro di un’attenzione crescente da parte di Bayern Monaco e Barcellona, che hanno avviato trattative per il suo trasferimento. Tuttavia, il giocatore serbo aspetta ancora una proposta concreta dalla Juventus, club con cui ha un contratto in corso. La squadra bianconera sta valutando la situazione e non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al rinnovo o alla cessione. Nel frattempo, la squadra sta affrontando un momento complicato in Europa League.

di Luca Fioretti Vlahovic attende l’offerta decisiva per il rinnovo nonostante l’incubo Europa League e le sirene di Bayern e Barcellona. Tutti gli aggiornamenti. Il futuro dell’attacco della Juve è arrivato a un bivio decisivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’incubo Europa League è quanto mai concreto ma non ancora certo, poiché tutto dipenderà dai risultati dell’ultima giornata di campionato. Questa complicata situazione europea, tuttavia, non ha ancora fatto fare marcia indietro a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juve a fine stagione, non ha inviato alcuna disdetta o cancellazione per l’importantissimo incontro in programma con la dirigenza sul fronte rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic resta o va via? Bayern e Barcellona alzano il pressing, il serbo aspetta la Juventus: cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime

Calciomercato Juventus, agente di Koopmeiners alla Continassa e Milan in pressing su Vlahovic: cosa sta succedendo attorno a questi due nomiCalciomercato Juventus, agente di Koopmeiners alla Continassa e Milan in pressing su Vlahovic: cosa sta succedendo attorno a questi due nomi...

[Moretto] Per motivi finanziari e sportivi, è improbabile che il Milan si separi da Allegri. Dobbiamo capire cosa vuole fare Allegri. Quindi sposterei completamente l'attenzione sul tecnico, che alla fine della stagione farà le proprie valutazioni. reddit

Ma ricordiamo che serviva comunque un’indagine. Nessuno in tutti questi anni di errori (anzi ORRORI visto l’aggravante dell’utilizzo del VAR, e quindi ZERO SCUSE), aveva mai capito o immaginato niente. Nulla. x.com

Fase di stallo per il rinnovo di Vlahovic, ma Spalletti spinge il rinnovo: ecco cosa proverà a fare la dirigenzaSpalletti spinge per il rinnovo di Vlahovic, la Juventus proverà ad accingerà il suo rinnovo, ma resta il nodo delle commissioni ... tuttojuve.com

Vlahovic-Juventus, futuro in bilico: Milan e Spagna osservanoIl futuro di Vlahovic resta incerto: la Juventus valuta il rinnovo, mentre Milan e club spagnoli seguono l’evoluzione del dossier. milanosportiva.com