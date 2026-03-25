Calciomercato Juve caccia all’alter ego di Vlahovic | da Kolo Muani a Retegui a chi pensa il club in vista dell’estate La lista

La Juventus sta lavorando al calciomercato con l’obiettivo di trovare un nuovo attaccante di alto livello. La dirigenza ha individuato tre nomi come possibili alternative a Vlahovic per la prossima stagione. Tra i candidati ci sono giocatori che attualmente militano in altri club e che potrebbero rafforzare l’attacco dei bianconeri. La scelta finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.