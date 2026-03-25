Calciomercato Juve caccia all’alter ego di Vlahovic | da Kolo Muani a Retegui a chi pensa il club in vista dell’estate La lista
La Juventus sta lavorando al calciomercato con l’obiettivo di trovare un nuovo attaccante di alto livello. La dirigenza ha individuato tre nomi come possibili alternative a Vlahovic per la prossima stagione. Tra i candidati ci sono giocatori che attualmente militano in altri club e che potrebbero rafforzare l’attacco dei bianconeri. La scelta finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.
Calciomercato Juve, la dirigenza lavora senza sosta per cercare un attaccante di assoluto livello individuando tre nomi per il prossimo anno. La Juventus è attivamente alla ricerca di un alter ego di Vlahovic di altissimo livello per rinforzare pesantemente il proprio reparto offensivo. Secondo le ultimissime indiscrezioni lanciate da Tuttosport, la dirigenza ha le idee molto chiare sulle prossime strategie per l’estate. L’obiettivo primario è garantire a Luciano Spalletti un solido centravanti moderno sul campo, capace di alternarsi efficacemente con Vlahovic nelle tante competizioni in programma. Assicurarsi un simile elemento di caratura internazionale permetterebbe un netto salto di qualità, mantenendo costantemente altissima la pericolosità dell’intero gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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