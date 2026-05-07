In questa stagione, le statistiche di due attaccanti mostrano un confronto diretto tra i loro numeri di gol segnati. Entrambi sono protagonisti sul campo, con risultati che attirano l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. I dati ufficiali evidenziano le differenze e le similitudini tra le loro prestazioni, offrendo uno spaccato sulle rispettive performance in campionato.

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© Juventusnews24.com - David e Kolo Muani, destini incrociati: chi ha segnato di più in questa stagione

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