manna la roma insiste ma il napoli fa muro

La Roma continua a cercare di portare Giovanni Manna in squadra, ma il Napoli ha deciso di opporsi alla trattativa. Non ci sono segnali di apertura da parte del club partenopeo e la situazione rimane bloccata. La questione riguarda ancora la possibilità di trasferimento, anche se al momento non ci sono sviluppi concreti. La trattativa sembra ancora lontana dalla conclusione.

La Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma l’operazione resta molto complicata. Il direttore sportivo del Napoli viene considerato uno dei profili più apprezzati per avviare una nuova fase dirigenziale nella Capitale. Il problema, però, è che il club azzurro non ha alcuna intenzione di privarsene con leggerezza. A rilanciare il tema è Corriere dello Sport-Stadio. Il nome di Manna piace per più motivi. La Roma lo considera un dirigente moderno, già abituato a lavorare in contesti di alta pressione e capace di coniugare visione, gestione e costruzione della rosa. Il suo profilo, secondo questa lettura, si sposerebbe bene anche con un progetto tecnico ambizioso e con un’idea di calcio molto definita.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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