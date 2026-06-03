Vlahovic lascia la Juventus | i motivi dell' addio

Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus scadrà il 30 giugno e non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo tra il club e l’entourage dell’attaccante serbo. Le trattative tra le parti sono state interrotte senza trovare un’intesa, portando quindi alla fine del rapporto contrattuale.

Il prossimo 30 giugno si chiuderà ufficialmente il legame tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Gli ultimi contatti tra il club e l'entourage del centravanti serbo non hanno portato all'intesa per il prolungamento del contratto. Tramonta così l'ipotesi di rinnovo che avrebbe prolungato il rapporto tra le parti. Secondo le indiscrezioni la distanza tra le richieste economiche del giocatore e la proposta avanzata dalla società ha impedito di trovare un punto d'incontro. Si mette così la parola "fine" ad una parentesi durata quasi un lustro. L'operazione che segnò il mercato del gennaio 2022 Quando la Juventus scelse Vlahovic, lo fece con uno degli investimenti più importanti della sua storia recente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

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