Achille Lauro non sarà più tra i giudici di X Factor nella prossima stagione. La decisione di lasciare il programma è stata annunciata dallo stesso artista, che ha specificato di non escludere un suo ritorno in futuro. La sua presenza aveva riscosso grande consenso tra gli spettatori, e la sua assenza rappresenta un cambiamento rilevante per la trasmissione. La produzione ha già avviato il processo di selezione di nuovi giudici per questa edizione.

Un nuovo cambio giudici a X Factor, che nella prossima edizione non vedrà al bancone Achille Lauro. Il cantautore era tra i preferiti del pubblico e la sua assenza avrà un peso molto significativo. È stato proprio lui a svelare le intenzioni, maturate dopo una lunga riflessione professionale. Nessuna rottura con la squadra del talent, che ha voluto ringraziare per i due anni trascorsi. Si è però ritrovato a un bivio nella propria carriera e, come fatto da Manuel Agnelli, ha iniziato a ripensare a quelle che erano le sue priorità. Achille Lauro lascia X Factor. Due anni dietro al bancone di X Factor, che sono stati decisamente intensi. Il talent ha ovviamente aumentato la popolarità di Achille Lauro, che ha potuto far conoscere altri aspetti di sé al grande pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Lauro lascia X Factor, svelati i motivi dell’addio: “Non escludo il ritorno”

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