Achille Lauro lascia X Factor dopo due anni i motivi dell’addio e l’omaggio a Califano | Non escludo il ritorno

Achille Lauro ha annunciato l’abbandono di X Factor dopo aver partecipato per due edizioni. In un messaggio sui social, ha ringraziato il team e i concorrenti con cui ha collaborato, ricordando alcuni momenti significativi vissuti durante il suo impegno nel talent. Ha anche dedicato un pensiero a un noto cantautore italiano, rendendo omaggio alla sua musica. Non ha escluso la possibilità di un suo ritorno in futuro.

«Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita». Con una storia su Instagram, Achille Lauro ha annunciato il suo addio al talent show di Sky, confermando quanto anticipato da Open a fine marzo. «Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto – prosegue -. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno». 🔗 Leggi su Open.online Achille Lauro lascia X Factor, svelati i motivi dell’addio: “Non escludo il ritorno”Un nuovo cambio giudici a X Factor, che nella prossima edizione non vedrà al bancone Achille Lauro. Leggi anche: Achille Lauro lascia X Factor Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi Temi più discussi: X Factor 2026: caccia all'erede di Achille Lauro, chi lo sostituisce?; Achille Lauro in concerto, annunciate 8 nuove date negli stadi per il 2027; Achille Lauro sceglie Fay per il Forum di Assago; Achille Lauro, tour negli stadi 2027: annunciate 8 imperdibili date (dopo il sold-out nei palazzetti). Achille Lauro lascia X Factor: Voglio dare tutto alla mia musica'Dopo 2 anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti bellissimi che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui' ... adnkronos.com Achille Lauro lascia X Factor: il motivo dell’addio e chi prende il suo posto in giuriaAchille Lauro lascia X Factor: il vero motivo dell'addio e chi potrebbe prendere il suo posto nella prossima edizione del talent. donnaglamour.it Achille Lauro lascia XFactor: «Due anni bellissimi» L’annuncio del cantante sui social citando Califano: «Non escludo il ritorno» - facebook.com facebook Achille Lauro lascia la giuria di X Factor. x.com