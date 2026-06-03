Vlahovic-Juventus sarà addio | non c'è l'accordo per il rinnovo andrà via a parametro zero

La trattativa tra la Juventus e Vlahovic per il rinnovo si è conclusa senza intese. Il contratto del centravanti serbo scade il 30 giugno, e il giocatore lascerà la squadra a parametro zero. Non è stato raggiunto un accordo per il prolungamento, quindi Vlahovic si svincolerà alla fine della stagione.

Si chiude senza accordo la trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il prolungamento del contratto: il centravanti serbo lascerà i bianconeri alla scadenza naturale del 30 giugno, da svincolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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