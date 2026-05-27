La Juventus apre il tavolo per il rinnovo di Vlahovic | il piano di Comolli tra cifre da far quadrare e lo spettro del parametro zero

Da stilejuventus.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha avviato i colloqui per il rinnovo di contratto di Vlahovic, coinvolgendo direttamente il suo entourage. La trattativa si concentra sulla definizione delle cifre e sul rischio di perdere l’attaccante a parametro zero. Nei prossimi giorni, si intensificheranno i contatti per trovare un’intesa che permetta di prolungare l’accordo in scadenza.

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La Juventus intensificherà nelle prossime settimane i contatti con l’entourage di Dusan Vlahovic con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo per il rinnovo del contratto del centravanti serbo. La dirigenza di Torino si trova nella necessità di accelerare le negoziazioni per scongiurare il rischio che il calciatore possa liberarsi a parametro zero il prossimo 30 giugno, uno scenario che il club piemontese intende evitare per non disperdere il valore tecnico e patrimoniale del proprio bomber. La complessa vicenda contrattuale si preannuncia come uno dei temi nevralgici dell’imminente sessione estiva, obbligando l’amministratore delegato Damien Comolli a bilanciare la centralità sportiva del giocatore con i rigidi parametri di sostenibilità finanziaria imposti dalla società. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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