Allegri rescinde col Milan c'è l'accordo | ora può firmare col Napoli ma prima l'incontro per il mercato
Massimiliano Allegri ha raggiunto un accordo con il Milan per la rescissione del contratto. Ora è libero di firmare con il Napoli, ma prima dovrà incontrarsi con le parti coinvolte per discutere del mercato. La rescissione è stata formalizzata e il passaggio al club partenopeo può avvenire una volta completate le trattative. Nessun dettaglio sulle tempistiche dell'incontro o sulle condizioni del trasferimento.
Massimiliano Allegri ha trovato l'accordo col Milan per la rescissione del contratto: ora può firmare col Napoli. Già fissato l'incontro con Manna per il mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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