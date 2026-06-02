Allegri rescinde col Milan c'è l'accordo | ora può firmare col Napoli ma prima l'incontro per il mercato

Notizia in breve

Massimiliano Allegri ha raggiunto un accordo con il Milan per la rescissione del contratto. Ora è libero di firmare con il Napoli, ma prima dovrà incontrarsi con le parti coinvolte per discutere del mercato. La rescissione è stata formalizzata e il passaggio al club partenopeo può avvenire una volta completate le trattative. Nessun dettaglio sulle tempistiche dell'incontro o sulle condizioni del trasferimento.