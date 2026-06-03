La Juventus e Vlahovic non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo e si separeranno a fine stagione. L’attaccante serbo non prolungherà il contratto con il club, che ha deciso di non rinnovare. La rottura tra le parti è definitiva e si concluderà con la partenza del giocatore al termine dell’attuale campionato. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato dettagli economici o altre decisioni legate alla cessione.

Ci eravamo tanto amati, così si intitola il film del 1974 di Ettore Scola con Vittorio Gassman. Anche quella tra la Juventus e Dusan Vlahovic è stata una bellissima storia d’amore, iniziata con le migliori aspettative e finita con un divorzio carico di rabbia reciproca. L’inizio è stato dei migliori. Arriva il 28 gennaio 2022 per 70 milioni di euro più bonus dalla Fiorentina e ci mette pochissimo a farsi amare dai tifosi. Il primo gol al Verona, dopo 13 minuti, con uno stupendo pallonetto a battere Montipó, ha fatto pensare a tutti che la Vecchia Signora avesse trovato il suo bomber. In Champions ci mette solo un minuto per gonfiare la rete contro il Galatasaray. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Vlahovic-Juventus, è finita: niente rinnovo e separazione a fine stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

Notizie e thread social correlati

Juventus-Vlahovic, è finita: niente accordo sul rinnovo, il serbo verso l'addioLa trattativa tra la Juventus e Vlahovic per il rinnovo si è conclusa senza accordo.

Juventus, Comolli rinvia rinnovo Vlahovic: “Ne parleremo a fine stagione”L'amministratore delegato del club ha annunciato che il rinnovo del contratto dell'attaccante sarà discusso a fine stagione.

Temi più discussi: Vlahovic-Juve alla resa dei conti: oggi sarà firma o addio. L'alternativa è Kolo Muani; Juventus, ultimo incontro con Vlahovic. Riavviati i contatti con Kolo Muani; La Juve scappa con Vlahovic, il Toro la acciuffa: il derby finisce 2-2; Pagelle Torino-Juve: Vlahovic annulla Ismajli, Cambiaso da dimenticare, David dannoso, Vlasic di ghiaccio.

#Juventus- #Vlahovic, è definitivamente finita. I dettagli ? x.com

Vlahovic lascia la Juventus, le trattative sono saltate reddit

Pagina 4 | Vlahovic-Juve, è finita! Il contratto non sarà rinnovato: tutti i perché del noNon potevano mancare i commenti dei tifosi sui social e si sono subito divisi, tra chi lo ha salutato e chi lo ha criticato: Otto milioni! Per quanto fatto ne poteva chiedere massimo 3-4, La dirige ... tuttosport.com

Retroscena Vlahovic: con la Juve la trattativa finisce prima di iniziareIl padre di Dusan non era a Torino, la rottura nei giorni scorsi. Il numero 9 ha comunicato oggi alla società che non rimane ... tuttosport.com