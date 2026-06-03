Vlahovic-Juventus è finita | niente rinnovo e separazione a fine stagione

Da stilejuventus.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus e Vlahovic non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo e si separeranno a fine stagione. L’attaccante serbo non prolungherà il contratto con il club, che ha deciso di non rinnovare. La rottura tra le parti è definitiva e si concluderà con la partenza del giocatore al termine dell’attuale campionato. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato dettagli economici o altre decisioni legate alla cessione.

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Ci eravamo tanto amati, così si intitola il film del 1974 di Ettore Scola con Vittorio Gassman. Anche quella tra la Juventus e Dusan Vlahovic è stata una bellissima storia d’amore, iniziata con le migliori aspettative e finita con un divorzio carico di rabbia reciproca. L’inizio è stato dei migliori. Arriva il 28 gennaio 2022 per 70 milioni di euro più bonus dalla Fiorentina e ci mette pochissimo a farsi amare dai tifosi. Il primo gol al Verona, dopo 13 minuti, con uno stupendo pallonetto a battere Montipó, ha fatto pensare a tutti che la Vecchia Signora avesse trovato il suo bomber. In Champions ci mette solo un minuto per gonfiare la rete contro il Galatasaray. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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