Juventus Comolli rinvia rinnovo Vlahovic | Ne parleremo a fine stagione

L'amministratore delegato del club ha annunciato che il rinnovo del contratto dell'attaccante sarà discusso a fine stagione. La decisione di posticipare la trattativa arriva dopo una riunione con l'entourage del giocatore, senza indicazioni su tempi o modalità future. La questione contrattuale rimane aperta, ma al momento non ci sono novità ufficiali sui dettagli dell'eventuale prolungamento. La Juventus continuerà a monitorare la situazione nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – Comolli rinvia il rinnovo di Vlahovic con la Juventus. Oggi, lunedì 13 aprile, l'ad del club bianconero ha parlato del futuro dell'attaccante serbo, appena rientrato da un infortunio: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic", ha detto a Sportmediaset a margine di un evento di Juventus One, "su Dusan ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma niente accadrà prima della fine della stagione". Il dirigente bianconero ha poi rassicurato i tifosi sul prossimo calciomercato: "Il mercato estivo della Juventus sarà ambizioso a prescindere da come finirà questo campionato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Comolli rinvia tutto: "Vlahovic rinnova? Se ne parla a fine stagione". E sul mercato...“Il rinnovo di Vlahovic? Non aspettatevi niente prima della fine della stagione”.

Spalletti "Vlahovic indisponibile, del futuro ne parleremo, senza stress"Il tecnico dela Juventus: "Yildiz farà di tutto per esser presente contro il Pisa".