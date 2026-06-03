Juventus-Vlahovic è finita | niente accordo sul rinnovo il serbo verso l' addio

La trattativa tra la Juventus e Vlahovic per il rinnovo si è conclusa senza accordo. Un incontro tra l’attaccante serbo e la dirigenza nel centro sportivo non ha prodotto risultati positivi. A meno di cambiamenti improvvisi, il giocatore è destinato a lasciare la squadra al termine della stagione.

La storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembra essere arrivata ai titoli di coda. L'incontro andato in scena alla Continassa tra il centravanti serbo e la dirigenza bianconera non ha portato all'accordo per il rinnovo del contratto e, salvo sorprese dell'ultima ora, il futuro dell'attaccante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Vlahovic Juve, è finita: nessun accordo per il rinnovo, il serbo lascia i bianconeri a zero!Dopo aver concluso il suo contratto, l’attaccante serbo non ha rinnovato con la squadra di provenienza.

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VLAHOVIC LASCIA LA JUVE!!! È finita tra Dusan #Vlahovic e la #Juventus: non è stata trovata un'intesa economica nell'incontro odierno andato in scena alla Continassa e non ci saranno altri incontri L'attaccante serbo ed il club bianconero si separer x.com

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