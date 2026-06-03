Vlahovic lascerà la Juventus a fine contratto. Secondo quanto riferito, il suo addio è ormai certo e non sarà rinnovato. Il Milan potrebbe considerare un trasferimento del giocatore nel prossimo mercato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono previsti ulteriori rinnovi con la squadra bianconera.

Dusan Vlahovic è pronto a vestire una nuova maglia a partire dalla prossima stagione: il contratto del serbo con la Juventus scade alla fine di questo mese e non ci sono gli accordi per un rinnovo di contratto. Lo riferisce sul suo sito il giornalista Gianluca Di Marzio che parla di una richiesta di contratto ritenuta troppo alta dal club bianconero. Non ci saranno nuovi incontri con il rapporto tra il calciatore e il club che si appresta a chiudersi tra pochi giorni. Vlahovic diventa quindi una possibilità sul mercato dei parametri zero. Il Milan è stato accostato varie volte al profilo di Vlahovic in passato, proprio perché si sarebbe potuto liberare a parametro zero durante questa estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Vlahovic-Juventus è finita. Il serbo è un’occasione possibile per il mercato del Milan?

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Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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È finita tra la Juventus e Vlahovic. Il serbo se ne va a parametro zero reddit

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