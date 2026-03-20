Vlahovic Juventus tra campo e mercato Come sta il serbo in vista del Sassuolo e gli ultimissimi aggiornamenti sul rinnovo Dentro al momento del numero 9

Dopo le ultime partite, il bomber serbo della Juventus è al centro dell’attenzione per le sue condizioni fisiche in vista della sfida contro il Sassuolo. Intanto, si susseguono aggiornamenti sul possibile rinnovo del contratto, con discussioni in corso tra il club e l’entourage dell’attaccante. Vlahovic è ora impegnato a recuperare e a consolidare il suo ruolo all’interno della squadra.

Vlahovic Juventus, le condizioni del bomber serbo in vista del Sassuolo e gli ultimissimi aggiornamenti sul rinnovo. Tutti i dettagli. La Juve si prepara alla sfida casalinga contro il Sassuolo con un interrogativo che tiene col fiato sospeso i tifosi: il ritorno in campo di Dusan Vlahovic. Secondo l’analisi di Tuttosport, il giocatore convive con la voglia sfrenata di tornare a sentire l’abbraccio dello stadio e il timore di una ricaduta all’adduttore della coscia sinistra che comprometterebbe la corsa al quarto posto. ULTIMISSIME JUVE LIVE Dopo oltre cento giorni trascorsi a guardare i compagni dalla tribuna, il numero nove non vuole correre rischi inutili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, tra campo e mercato. Come sta il serbo in vista del Sassuolo e gli ultimissimi aggiornamenti sul rinnovo. Dentro al momento del numero 9 Articoli correlati Vlahovic è tornato: allenamento parzialmente in gruppo per il serbo. Dal rientro in campo al discorso rinnovo, dentro al momento del 9 della Juventusdi Marco BaridonVlahovic è tornato: allenamento parzialmente in gruppo per l’attaccante serbo, sempre al centro del discorso rinnovo con la Juventus... Vlahovic, ultimissimi aggiornamenti sulle condizioni del serbo. Cosa è successo oggi nell’allenamento della JuventusSchlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Altri aggiornamenti su Vlahovic Juventus Temi più discussi: Il ritorno di Vlahovic: in campo e segna subito! L'allenamento alla Continassa; Dopo Spalletti tocca a Vlahovic: la Juve vicina al rinnovo del suo bomber; Vlahovic non convocato per Udinese-Juventus: slitta il ritorno del serbo dopo l'infortunio; Juventus, settimana decisiva per Vlahovic: rientro in campo e rinnovo a un passo, ecco il dettaglio che manca. Juventus, settimana decisiva per Vlahovic: rientro in campo e rinnovo a un passo, ecco il dettaglio che mancaVlahovic è pronto al rientro a oltre quattro mesi dall’infortunio, intanto la trattativa con la Juventus per il rinnovo di contratto avanza: manca soltanto un dettaglio ... sport.virgilio.it Ravanelli rivela: «Vlahovic può stare nella Juve, ma non può giocare con Kolo Muani. Su Openda e David penso questo»Fabrizio Ravanelli ha parlato della Juventus e dell’attacco bianconero, facendo il punto della situazione. Vediamo che cosa ha detto Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello ... juventusnews24.com Non penso che sia Vlahovic il centravanti giusto per Spalletti e la Juventus. Sportium.fun 352 Sport #fblifestyle #repice #juventus #SerieA #calcio - facebook.com facebook Thuram e Vlahovic saranno convocati per Juventus-Sassuolo Da Torino arrivano segnali incoraggianti x.com