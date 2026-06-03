Le trattative tra il club e il centravanti serbo per il rinnovo del contratto sono state interrotte. La decisione è stata presa dopo che le parti non sono riuscite a trovare un accordo sulla richiesta economica. La separazione tra il giocatore e la squadra è definitiva, senza ulteriori negoziati in programma. La questione riguarda esclusivamente aspetti contrattuali e non ci sono stati altri sviluppi legati a eventuali trasferimenti o altre trattative.

Dopo 4 anni e mezzo, le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus si separeranno: il club e il centravanti, infatti, non hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dopo gli ultimi colloqui, infatti, è emersa evidente la distanza inconciliabile tra la domanda del serbo (8 milioni all'anno più ricche commissioni e premi alla firma) e l'offerta dell'ad juventino Comolli (6 milioni più bonus e niente follie per gli oneri accessori). E le trattative sono state definitivamente interrotte. Segue il servizio completo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic-Juve, è finita: interrotte le trattative per il rinnovo

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Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

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