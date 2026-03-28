Juventus | trattative per il rinnovo di Vlahovic

Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra il padre di Dusan Vlahovic e i dirigenti della Juventus in Italia. La trattativa per il rinnovo del contratto del centravanti serbo con il club si trova in una fase avanzata, con segnali positivi che indicano un possibile accordo a breve termine. La discussione riguarda le condizioni contrattuali e il prolungamento dell’accordo in scadenza.

La trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è entrata nella fase decisiva. Nelle ultime ore è emerso un segnale importante: il padre del centravanti serbo è stato in Italia per incontrare la dirigenza bianconera e fare il punto della situazione. Secondo le ultime indiscrezioni, l’incontro si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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La Juventus dovrebbe RINNOVARE il CONTRATTO di Dusan Vlahovic

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