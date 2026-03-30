Rinnovo Vlahovic le trattative fra la Juventus e il serbo proseguono | si attende il suo procuratore a Torino per provare a sbloccare la trattativa Le novità

Le trattative tra la Juventus e l’attaccante serbo per il rinnovo del contratto continuano, con l’obiettivo di definire un accordo sull’ingaggio. Si attende l’arrivo del procuratore del calciatore a Torino, nel tentativo di sbloccare la situazione e portare avanti le trattative. La società bianconera mostra interesse a trovare un’intesa definitiva con il giocatore.

Rinnovo Vlahovic, le trattative fra il serbo e la Juventus proseguono. La volontà dei bianconeri è trovare l’accordo sull’ingaggio. Le ultime. Il futuro della Juventus si gioca su due tavoli paralleli: quello del campo, con la rincorsa a un posto nell’Europa che conta, e quello degli uffici della Continassa, dove il tema del rinnovo di Vlahovic è diventato la priorità assoluta. La qualificazione in Champions League rappresenta una discriminante da non sottovalutare, poiché garantisce quei 70 milioni di euro necessari per finanziare il mercato e blindare i pezzi pregiati della rosa. Mentre la società formalizza l’intesa con Lucio Spalletti, destinato a guidare il progetto bianconero fino al 2028 con un ingaggio da 6 milioni netti a stagione, resta da sciogliere il nodo legato al centravanti serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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