Fumata nera dopo summit del campo largo | ancora nessuna intesa sul candidato sindaco

Dopo il vertice tra le forze del campo largo, non si è raggiunta ancora un’intesa sul candidato sindaco di Mesagne. Mentre nelle altre località della provincia le candidature risultano già definite o in fase avanzata, nel Comune in questione la situazione rimane incerta. La discussione tra i rappresentanti delle diverse componenti non ha portato a decisioni definitive, lasciando ancora molte questioni aperte.

MESAGNE - Mentre le candidature negli altri Comuni della provincia sembrerebbero essere delineate o quasi, a Mesagne il quadro politico non è chiaro. Non è stata ancora raggiunta l'intesa per stabilire chi sarà il candidato del campo largo, che comprende Pd, M5s e una serie di liste civiche. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Summit del centrodestra. Nessuna fumata bianca. Ma il sindaco leghista potrebbe tornare in campoQuello che sembrava un addio irrevocabile, consumato tra video-denunce e porte sbattute, si è trasformato in un possibile ritorno in campo nel...

Centrodestra, nuovo vertice ma fumata nera sul candidato sindacoE proprio l’apertura a espressioni della società civile e in generare ad un’area moderata ben incarnata da Forza Italia, partito trainante, ne è la...