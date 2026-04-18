Mercato Juve chi al posto di Vlahovic? Tutti gli obiettivi della dirigenza in caso di fumata nera per il rinnovo

In vista della prossima sessione di mercato, la dirigenza della Juventus sta valutando diverse opzioni offensive nel caso in cui non si dovesse arrivare a un accordo per il rinnovo di contratto di un attaccante chiave. Sono stati presi in considerazione vari profili, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo della squadra. Attualmente, non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le scelte saranno annunciate nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Mercato Juve, ecco le alternative a Vlahovic: la dirigenza studia attentamente numerosi profili offensivi in vista della sessione estiva. Sul rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic non si registrano novità decisive per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus ha presentato la propria importante offerta al giocatore, ma il consenso non è ancora arrivato. Per questo motivo servirà ancora del tempo prezioso prima di giungere a una conclusione totalmente chiara. Le prestazioni offerte sul campo durante i faticosi 90 minuti impongono riflessioni estremamente profonde. Di conseguenza, la dirigenza sta tenendo aperte molteplici piste per tutelarsi e garantire un reparto offensivo fortemente competitivo in vista della prossima stagione sportiva di altissimo livello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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