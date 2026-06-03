Dopo quattro anni, il rapporto tra l'attaccante e la Juventus si conclude senza rinnovo di contratto. Vlahovic lascia la squadra e non continuerà oltre questa stagione. La trattativa per prolungare l’accordo si è interrotta, portando alla separazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle ragioni di questa scelta. La fine del rapporto si traduce in un addio definitivo tra l’attaccante e il club.

Addio Juventus, non ci sarà il lieto fine della storia tra Dušan Vlahovi? e il club bianconero. Troppo distanti i punti di partenza nell’ultimo, disperato, incontro per cercare di capire se esistessero margini per continuare insieme oltre la scadenza naturale del contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Da una parte Damien Comolli, plenipotenziario della Juventus in contrasto con il tecnico attuale ma confermato dalla proprietà. Dall’altra lo stesso Dusan assistito dalla famiglia che negli ultimi mesi aveva preso in mano la situazione. Fumata nera. La Juventus non voleva e non poteva spingersi oltre parametri dettati dalla linea societaria e dalla mancanza dei ricavi della Champions League nella prossima stagione e l’attaccante serbo non non ha ritenuto di fare un passo verso la società. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Vlahovic e Juventus: è finita. Niente rinnovo di contratto, quanto è costato in quattro anni

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Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

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