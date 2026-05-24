Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus dopo aver trascorso quattro anni e mezzo con il club. Arrivato il 28 gennaio 2022, giorno del suo ventiduesimo compleanno, il suo obiettivo era partecipare alla Champions League. Tuttavia, ora si parla di un possibile addio, con fonti che confermano che l’attaccante potrebbe non restare oltre questa stagione. La notizia circola tra i media e si pensa a un addio imminente.

2026-05-24 11:18:00 Arrivano conferme dal Corriere: Quando Dusan Vlahovic è arrivato alla Juventus, il 28 gennaio del 2022 nonché suo ventiduesimo compleanno, la speranza era quella di giocarsi la Champions. In senso assoluto, cioè arrivare al trofeo, e non in maniera letterale come invece capiterà questa sera, dove una vittoria può anche non bastare. Nel derby contro il Torino – al netto di un fastidio emerso ieri sera e che potrebbe rilanciare David in extremis – può disputare la sua ultima gara in bianconero, dopo 167 presenze, 66 gol e 16 assist. Più di un milione speso a marcatura, con i bianconeri che hanno versato 75 milioni più 11 di bonus e oneri accessori vari, quattro anni e mezzo fa, quando il 30 giugno del 2026 sembrava una data lontanissima. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Vlahovic, può essere l’ultima con la Juve: c’è aria di addio dopo quattro anni e mezzo

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