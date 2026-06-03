Dopo quattro anni e mezzo, l’attaccante lascia la Juventus. Nei suoi anni con la squadra, ha segnato un certo numero di gol e fornito assist, ma i dettagli precisi non sono stati indicati. La separazione è stata annunciata senza ulteriori commenti.

di Francesco Spagnolo Vlahovic e la Juve si separano dopo ben quattro anni e mezzo. I numeri del serbo con i bianconeri confermano una cosa. I dettagli. L’avventura di Vlahovic con la Juventus è finita dopo quattro anni e mezzo. Il mancato accordo sul rinnovo consentirà al serbo di trovare un accordo con un altro club a parametro zero. Per capire come è andata l’esperienza dell’ex bianconero con il club bianconero andiamo ad analizzare i numeri dell’attaccante con la Vecchia Signora. Il centravanti serbo ha collezionato complessivamente 178 presenze con la maglia bianconera, dimostrando una costanza realizzativa straordinaria arrivando a 68 gol complessivi tra tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic dice addio alla Juve dopo quattro anni e mezzo: cosa dicono i numeri del serbo fra gol e assist

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