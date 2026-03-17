Il centrocampista non si allena con la squadra a causa di un infortunio subito a Udine, mentre il ritorno di Vlahovic è imminente. La Juventus si concentra sulle prossime partite di campionato, con l’obiettivo di ottenere punti e migliorare la posizione in classifica. Nel frattempo, Thuram rimane ai box e non è stato ancora confermato quando potrà tornare in campo.

Il centrocampista non si allena con la squadra dopo il colpo rimediato a Udine: le sue condizioni e le ultime sul ritorno del numero nove L’obiettivo è chiaro in casa Juventus: continuare a vincere in campionato e guadagnare ulteriori punti sulle rivali nella corsa per un posto in Champions League. Dusan Vlahovic e Khephren Thuram (Ansa) – Calciomercato.it Il quarto posto occupato dal Como dista adesso una sola lunghezza, con la formazione di Luciano Spalletti che sabato sera contro il Sassuolo cercherà di conquistare il terzo successo consecutivo dopo Pisa e Udinese. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa e sperano di recuperare Khephren Thuram per la gara di sabato sera all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Thuram ai box e rientro Vlahovic: cosa filtra dalla Continassa

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