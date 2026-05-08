Il film documentario Vittorio De Sica – La vita in scena (Vittorio De Sica – Staging Life) di Francesco Zippel sarà presentato in anteprima nella sezione Cannes Classics della 79esima edizione del Festival di Cannes. L’opera documentaristica è una produzione Quoiat Films, Luce Cinecittà, Movimenti Production, Sky, Wes Anderson è executive producer; Vittorio De Sica – La vita in scena (Vittorio De Sica – Staging Life) arriverà prossimamente nelle sale con Fandango Distribuzione, e successivamente sarà disponibile su Sky e NOW. Grazie a racconti inediti della sua famiglia, a rari materiali d’archivio e alle testimonianze di artisti e registi contemporanei di tutto il mondo, il film ripercorre la vita di De Sica, la sua opera e la sua eredità.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il documentario su Vittorio De Sica sarà al Festival di Cannes

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