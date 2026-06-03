Vittoria azzurra al Rolex Gran Premio Roma
Un cavaliere italiano ha vinto il Rolex Gran Premio Roma, salendo sul primo gradino del podio con il suo cavallo Pallieter Vd N. Ranch. La competizione si è svolta nel corso di un evento di grande rilevanza e tradizione, attirando numerosi partecipanti di alto livello. La vittoria è stata ottenuta dopo una serie di prove che hanno richiesto precisione e abilità. La gara ha visto la partecipazione di diversi concorrenti, ma nessuno è riuscito a superare il risultato del vincitore.
Cosa: Lo storico trionfo del cavaliere italiano Piergiorgio Bucci in sella a Pallieter Vd N. Ranch nel prestigioso Rolex Gran Premio Roma.. Dove e Quando: Roma, nell’incantevole ovale di Piazza di Siena a Villa Borghese, a conclusione dell’edizione del centenario dello CSIO (giugno 2026).. Perché: Per celebrare un’impresa sportiva eccezionale, un magistrale doppio percorso netto che riporta l’Italia sul gradino più alto del podio a distanza di otto anni dall’ultimo successo tricolore.. Roma si conferma, ancora una volta, il palcoscenico ideale per le grandi imprese sportive e per le emozioni che solo le competizioni di altissimo livello sanno regalare. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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