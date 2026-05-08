Al Gran Premio di Miami, Leo Messi ha attirato l’attenzione indossando un Rolex di grande valore. La sua carriera nel calcio lo ha visto superare numerosi avversari con abilità e destrezza, diventando uno dei giocatori più noti del mondo. La presenza del calciatore in occasione dell’evento ha generato discussioni tra i tifosi, che hanno osservato sia il suo stile che il suo orologio di lusso.

Leo Messi durante una carriera da super campione ha superato, dribblato e umiliato tantissimi, davvero tantissimi difensori: per loro, tenere d’occhio i suoi piedi è fondamentale, anche se in genere non serve a granché. Per tutti noi, invece, può essere più gratificante tenere d’occhio il polso sinistro dell'argentino. Anche se Lionel Messi è un tipo per niente pretenzioso, possiede una collezione di orologi che non ha nulla da invidiare a quella dei suoi colleghi più alla moda nel calcio di alto livello. Nel tempo ha messo insieme una raccolta incredibile di Patek Philippe e Audemars Piguet d’élite, tra cui un super-limitato AP Royal Oak Perpetual Calendar Openworked disegnato da Travis Scott.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Leo Messi ha stupito tutti con un Rolex mozzafiato al Gran Premio di Miami

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Leo Messi ha stupito tutti con un Rolex mozzafiato da 500 mila euro al Gran Premio di Miami.

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