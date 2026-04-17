Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026
Dal 23 al 26 aprile, in concomitanza con il Gran Premio di Bari 2026, la città organizza una serie di eventi collaterali. Questi eventi sono stati programmati per coinvolgere i visitatori e il pubblico durante il periodo della manifestazione automobilistica. La programmazione comprende diverse iniziative che si svolgono in vari luoghi della città, creando un calendario di appuntamenti dedicati all’evento principale.
ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un calendario di eventi collaterali che accompagnerà il pubblico fino al momento della Gara. Per la IX edizione dell’evento che ammalierà le strade.🔗 Leggi su Baritoday.it
ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI Dal 23 al 26 aprile, mentre la città si accende #otcrew
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