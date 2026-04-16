Inseguita in auto dall' ex compagno chiama il 112 e lo fa arrestare

La mattina del 14 aprile, a Pisa, un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di stalking. L’individuo era stato inseguito in auto dalla ex compagna, che ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato l’uomo, portandolo in cella. L’intera vicenda si è svolta nel contesto di un episodio di persecuzione personale.

La polizia di Stato di Pisa, la mattinata del 14 aprile scorso, ha arrestato un uomo italiano di 54 anni ritenuto responsabile del reato di stalking nei confronti della sua ex compagna. L'operazione è scattata a seguito della chiamata al 112 della donna, mentre era inseguita dal soggetto.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Inseguita dall’ex anche sul bus. Chiede aiuto e lo fa arrestareVEROLANUOVA (Brescia) Momenti di panico lo scorso 21 marzo nella Bassa per una donna finita nel mirino del suo ex, uno stalker quarantenne che l’ha... Pregnana Milanese, il compagno violento la picchia: 46enne chiama i soccorsi e lo fa arrestarePregnana Milanese (Milano), 8 aprile 2026 – È stata la donna, forse approfittando di un momento di distrazione del compagno, a dare l’allarme: quando... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inseguimento a folle velocità per le vie di Bari: auto si schianta su vetture in sosta a Poggiofranco; Taranto, auto inseguita dai Carabinieri si schianta ma i due occupanti riescono a fuggire; Era in auto a Riccione, ma doveva essere agli arresti domiciliari. Tenta fuga; Era a passeggio in auto nella Perla Verde, ma si doveva trovare agli arresti domiciliari. I Carabinieri arrestano una ragazza algerina. Inseguita in auto chiede aiuto. Arrestato l’exIn auto con la figlia, è riuscita a chiamare i carabinieri: Mi sta inseguendo. Una telefonata che ha evitato che la situazione potesse degenerare. Grazie a quella chiamata, i carabinieri della ... ilgiorno.it Inseguito dalla polizia si lancia dall’auto in corsa: arrestato spacciatorePavia. Un inseguimento a piedi tra le campagne, colluttazioni e sequestro di droga: è il bilancio di due operazioni condotte dalla Polizia di di Pavia. Nei giorni scorsi gli agenti della squadra ... laprovinciapavese.gelocal.it Non tutti i leoni che hanno inseguito una zebra l'hanno presa. Ma ogni leone che ha preso una zebra l'ha prima inseguita. Riflettici. Cit. - facebook.com facebook #Seravezza - Inseguita da un #lupo in centro: “Esperienza terrificante”. Ma sui social la prendono in giro x.com