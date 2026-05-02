Ruba zaino sul treno vittima segue gps e lo fa arrestare

Un uomo di 25 anni di origini algerine è stato arrestato dalla polizia dopo aver rubato uno zaino su un treno. La vittima, grazie al GPS presente nello zaino, ha seguito i movimenti del ladro e ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il giovane poco dopo. Il furto si è verificato in una tratta ferroviaria di una grande città.

Ha rubato uno zaino su un treno, per questo la polizia ha arrestato un 25enne di origini algerine per furto aggravato. Intorno alle 13 di venerdì 1 maggio gli agenti del commissariato Rapallo hanno ricevuto una segnalazione di furto a bordo di un intercity diretto a Salerno, che sarebbe arrivato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Scambia lo zaino sul treno e ruba un pc: denunciato 33enneÈ stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Stato di Vicenza un uomo di 33 anni, di origine maghrebina, ritenuto responsabile di un furto... Ruba un'auto e si porta via l'incasso al distributore: la vigilanza lo fa arrestareStamattina presto, domenica primo marzo, un uomo alla guida di una macchina non intestata a lui stava tentando la fuga dopo aver svaligiato un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scambia lo zaino sul treno e ruba un pc: denunciato 33enne; Furto a bordo del treno, ruba lo zaino dalla cappelliera e poi tenta la fuga: 33enne denunciato; Zaino rubato sul treno alla stazione di Pavia | la polizia geolocalizza il ladro grazie al pc. Ruba zaino sul treno, arrestato a Rapallo grazie al gpsLa polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un 25enne di nazionalità algerina per furto aggravato a bordo di un Intercity diretto a Salerno. Gli agenti del Commissariato di Rapallo sono intervenu ... primocanale.it Rapallo: ruba uno zaino in treno; arrestato dagli agenti del commissariatoRapallo: ruba uno zaino in treno; arrestato dagli agenti del Commissariato ... msn.com Ruba il portafogli dallo zaino di una cliente: poi la spinge via per scappare, 42enne arrestato - facebook.com facebook