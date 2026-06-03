Vito Dell’Aquila punta a fare bene al prossimo Grand Prix, definendo Roma come la sua seconda casa. Campione olimpico, mondiale e europeo, il taekwondista di 23 anni ha già conquistato numerosi titoli e non intende smettere. La sua carriera è ricca di successi, ma lui stesso manifesta la volontà di continuare a migliorare e ottenere nuovi risultati.

Nel suo palmares ci sono 1 Oro olimpico, 1 Oro Mondiale e 2 Ori Europei: Vito Dell’Aquila è già uno degli atleti più vincenti della storia del taekwondo italiano ma il classe 2000 di Mesagne non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nella sua bacheca manca il Grand Prix, che sia questa la volta buona per metterci le mani sopra? La nostra redazione l’ha contattato alla vigilia della kermesse più importante del calendario. “Mi sento bene, mi sono allenato tanto e bene, poi parlerà sempre il campo. Con la nuova tecnologia per il rilevamento di colpi è cambiato forse qualcosa ma penso che sia un sistema che premia il migliore, si è data più oggettività anche alla tecnica del pugno, come accaduto in passato per la tecnica di calcio“. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Vito Dell’Aquila a Sportface: “Voglio far bene al Grand Prix, Roma è la mia seconda casa”

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