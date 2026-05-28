World Grand Prix l' olimpionico Dell' Aquila | Voglio un oro nella Capitale | GUARDA
Un atleta olimpionico di taekwondo, che ha iniziato a praticare a otto anni, ha dichiarato di desiderare di vincere un oro durante le prossime competizioni nella capitale. Dopo aver iniziato a Mesagne, ha dedicato anni di impegno e allenamenti intensi, arrivando a entrare nell’Arma dei Carabinieri nel 2018.
Ha iniziato a praticare taekwondo a 8 anni, a Mesagne. Poi duro lavoro, costanza e perseveranza fino ad entrare nell'Arma dei Carabinieri nel 2018. Nel 2020 è diventato il primo medagliato d'oro italiano ai «Giochi Olimpici di Tokyo» nei 58kg e, a seguire, prima «medaglia d'oro Gen Z italiana». In bacheca anche il titolo di campione del mondo conquistato nel 2022 a Guadalajara, quello europeo del 2024 a Belgrado e tre medaglie nei «Grand Prix Final»: ora Vito Dell'Aquila, classe 2000, è pronto per il «World Taekwondo Grand Prix di Roma». «Dal 2019 vivo a Roma. Inizialmente è stato un po' difficile allontanarmi, rinunciare ai miei affetti, ma ora mi sento a tutti gli effetti un cittadino romano, per questo ci tengo particolarmente al Gran Prix», le sue parole nella video intervista. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Lolimpionico Vito DellAquila verso il World Grand Prix della Capitale
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