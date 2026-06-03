Viterbo sfila per le vie della città con il Tuscia Pride

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, si è svolta a Viterbo la terza edizione del Tuscia Pride. La manifestazione è partita alle 15,30 da via delle Fortezze e ha coinvolto i partecipanti che hanno sfilato per le vie della città. La manifestazione si è conclusa nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti segnalati. La sfilata ha avuto come obiettivo promuovere i diritti e la visibilità della comunità LGBTQ+.