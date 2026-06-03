Viterbo sfila per le vie della città con il Tuscia Pride
Sabato 6 giugno, si è svolta a Viterbo la terza edizione del Tuscia Pride. La manifestazione è partita alle 15,30 da via delle Fortezze e ha coinvolto i partecipanti che hanno sfilato per le vie della città. La manifestazione si è conclusa nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti segnalati. La sfilata ha avuto come obiettivo promuovere i diritti e la visibilità della comunità LGBTQ+.
Sabato 6 giugno Viterbo sfila per le strade della città con la terza edizione del Tuscia pride. L'appuntamento per la partenza è fissato alle ore 15,30 da via delle Fortezze. Il percorso finisce poi in piazza Dante, dov'è organizzata una serata di musica e dj set aperti a tutti con speciale guest. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Viterbo.
Notizie e thread social correlati
Tuscia pride, il corteo dei diritti attraverso Viterbo: "La città si prenda cura di tutti"Sabato 6 giugno si è svolta a Viterbo la terza edizione del Tuscia Pride, con un corteo che ha attraversato le strade della città.
Tuscia leader nel bio: il primato agricolo della provincia di ViterboLa provincia di Viterbo, situata nella regione della Tuscia, si distingue per il suo ruolo di leadership nel settore biologico agricolo.
Tuscia Pride 2026: Viterbo sceglie La Cura come risposta a una società divisaA illustrare i dettagli e il significato politico della manifestazione sono intervenuti Mirko Giuggiolini, presidente del Tuscia Pride, e Alfonso Antoniozzi, vicesindaco e assessore alla cultura ... etrurianews.it
Tuscia Pride 2026 a Viterbo, sabato 6 giugno: Pride è Cura. In una città difficile vogliamo costruire uno spazio in cui sentirci a casaIl Tuscia Pride torna a Viterbo sabato 6 giugno 2026 con il claim Pride è Cura. Resistenza senza paura. Gl? organizzator? raccontano a Gay.it il significato politico della manifestazione e la situaz ... gay.it