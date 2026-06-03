Viterbo sfila per le vie della città con il Tuscia Pride

Da viterbotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno, si è svolta a Viterbo la terza edizione del Tuscia Pride. La manifestazione è partita alle 15,30 da via delle Fortezze e ha coinvolto i partecipanti che hanno sfilato per le vie della città. La manifestazione si è conclusa nel rispetto delle normative vigenti, senza incidenti segnalati. La sfilata ha avuto come obiettivo promuovere i diritti e la visibilità della comunità LGBTQ+.

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Sabato 6 giugno Viterbo sfila per le strade della città con la terza edizione del Tuscia pride. L'appuntamento per la partenza è fissato alle ore 15,30 da via delle Fortezze. Il percorso finisce poi in piazza Dante, dov'è organizzata una serata di musica e dj set aperti a tutti con speciale guest. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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