La provincia di Viterbo, situata nella regione della Tuscia, si distingue per il suo ruolo di leadership nel settore biologico agricolo. Numerose aziende locali adottano pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente, contribuendo a consolidare questa posizione. La diffusione di fattorie didattiche nella zona riflette un interesse crescente verso l’educazione ambientale e l’agricoltura naturale, caratteristiche che caratterizzano il panorama agricolo della provincia.

? Cosa scoprirai Come fanno le aziende della Tuscia a superare le altre province?. Perché sono nate così tante fattorie didattiche in provincia di Viterbo?. Chi sono i giovani professionisti che stanno rinnovando l'agricoltura locale?. Cosa garantisce la tenuta economica del modello biologico viterbese?.? In Breve Il 32% della superficie agricola viterbese è oggi destinata alla produzione biologica.. In provincia operano 84 fattorie didattiche certificate, numero massimo nel Lazio.. L'ultimo anno registra 112 nuove imprese agricole gestite da under 35.. Vendita diretta e turismo esperienziale potenziano i mercati della Teverina e Maremma.. Nella provincia di Viterbo il 32% della superficie agricola è oggi destinata al biologico, un dato che posiziona la Tuscia come leader nel settore sostenibile all’interno del Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuscia leader nel bio: il primato agricolo della provincia di Viterbo

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