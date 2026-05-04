Tuscia leader nel bio | il primato agricolo della provincia di Viterbo
La provincia di Viterbo, situata nella regione della Tuscia, si distingue per il suo ruolo di leadership nel settore biologico agricolo. Numerose aziende locali adottano pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente, contribuendo a consolidare questa posizione. La diffusione di fattorie didattiche nella zona riflette un interesse crescente verso l’educazione ambientale e l’agricoltura naturale, caratteristiche che caratterizzano il panorama agricolo della provincia.
? Cosa scoprirai Come fanno le aziende della Tuscia a superare le altre province?. Perché sono nate così tante fattorie didattiche in provincia di Viterbo?. Chi sono i giovani professionisti che stanno rinnovando l'agricoltura locale?. Cosa garantisce la tenuta economica del modello biologico viterbese?.? In Breve Il 32% della superficie agricola viterbese è oggi destinata alla produzione biologica.. In provincia operano 84 fattorie didattiche certificate, numero massimo nel Lazio.. L'ultimo anno registra 112 nuove imprese agricole gestite da under 35.. Vendita diretta e turismo esperienziale potenziano i mercati della Teverina e Maremma.. Nella provincia di Viterbo il 32% della superficie agricola è oggi destinata al biologico, un dato che posiziona la Tuscia come leader nel settore sostenibile all’interno del Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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